Icatmi confeccionará pelucas oncológicas para mujeres con cáncer; así te puedes sumar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de apoyar a mujeres que enfrentan la lucha contra el cáncer de mama y/o cervicouterino invasor, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi) abrirá un curso gratuito de corte de cabello, que dará inicio este mes de septiembre en el plantel Morelia Norte, el cual servirá para la elaboración de pelucas oncológicas.

En el marco del Mes Rosa, dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, el cual se conmemora en octubre, instructores certificados del Icatmi, junto con personal de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), entregarán pelucas oncológicas.

De manera complementaria, se realizará una capacitación por parte del Icatmi hacia el personal de la Sedebi, con el propósito de contribuir a la confección de dichas pelucas para mujeres con cáncer y multiplicar así el alcance de este esfuerzo solidario.