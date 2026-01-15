IA y educación, los pros y contras en la formación de los estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Poco a poco, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta en la vida cotidiana; desde oficinas hasta escuelas están acudiendo a esta tecnología para hacer más "ágil y fácil" las actividades y tareas diarias.
En la educación existen muchos pros y contras en la materia, pero hay una preocupación en cuanto a cómo podría estar afectando el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales de las y los estudiantes.
MIMORELIA.COM platicó con dos expertos en el tema, quienes coincidieron en que se requiere una regulación puntual en el país, a fin de que se considere como una herramienta de trabajo y educación, sin suplir la capacidad de las personas para pensar de manera crítica y creativa.
La profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), adscrita a la Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias, Marisol Flores Garrido, precisó que el uso de la IA puede comprometer las habilidades de los estudiantes, por lo que es necesario que se establezcan los escenarios que permitan su uso sin afectar los puntos de vista que se tienen.
"Por supuesto que compromete las habilidades de los estudiantes; si utilizas eso para pedirle código, pues no vas a aprender a programar; si usas eso para redactar, no vas a aprender a redactar. Eso ya se sabía desde antes, lo que no practiques, lo pierdes, no lo desarrollas, y eso no es menos cierto con las inteligencias artificiales", dijo.
Con esto, resaltó que se trata de una herramienta de apoyo que debe plantearse en ejercicios situados y revisarse cada caso para evitar caer en discursos que comprometan el desarrollo de habilidades de las y los estudiantes.
El regresar al método socrático en las aulas, comentó, puede ser de ayuda para evitar que la IA absorba todo lo de la educación y, así, conocer el aprendizaje de las y los alumnos, por lo que la inteligencia artificial únicamente debe verse como apoyo en materia de educación.
"Defender su derecho de cuándo podemos usarlas y en qué manera usarlas, inclusive en las aulas", agregó.
Un punto que destacó Flores Garrido es que las empresas creadoras de las aplicaciones de IA pueden llevar diversas posturas políticas y sociales que pueden incidir en la educación de las personas; que si bien amplía la información, también puede presentar riesgos de sesgo, manipulación y polarización.
En ese tenor, el asesor técnico pedagógico de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), José Rubén Montañez Sánchez, subrayó que "mañosamente" hay aplicaciones que introducen los sesgos que pueden afectar la percepción y la manera en la que construye su realidad el usuario.
Refirió que en Estados Unidos, cuando fue el boom de la IA, el gobierno tuvo que intervenir para evitar que las empresas manipularan a través de esta herramienta a la población. Sin embargo, desconoció el procedimiento que hay en otros países, como China, que también han impulsado estas plataformas.
"Efectivamente, tú puedes inducir una percepción, puedes inducir una situación dada a través de la programación y el usuario, como no es un experto, como es un usuario cotidiano, no se da cuenta de ello. Sí se introducen sesgos", complementó.
El que haya una regulación de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial permitirá que se conozca qué tanto se puede inducir o no en el pensamiento y habilidades de las y los estudiantes.
Con la entrada de la inteligencia artificial en la educación, Montañez Sánchez planteó la construcción de una nueva pedagogía, donde los maestros y los padres de familia conozcan su uso, donde no haya una prohibición, pero sí límites en su implementación que abonen en la educación de las y los estudiantes.
"A lo que está obligando la IA es a construir una nueva pedagogía; está en construcción (...), es el esfuerzo por construir una nueva pedagogía con la IA presente. No hay receta ni consejo, pero el esfuerzo por encontrar la ruta adecuada y de los componentes adecuados a una nueva pedagogía, donde se incorpore, con marco referencial, el tema de la privacidad de datos, el tema de la ética, el tema de la capacitación a maestros", acentuó.
Es de mencionar que tanto la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) como el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM) han apostado por la creación de protocolos para que la IA sea implementada en los proyectos, trabajos y tesis como una herramienta de auxilio y no en todo el documento que se presenta a los docentes. Hasta el momento, los trabajos continúan en la materia, en espera de que haya un protocolo puntual que permita a los jóvenes no solo quedarse con lo que dictan las aplicaciones de inteligencia artificial.
rmr