IA y educación, los pros y contras en la formación de los estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Poco a poco, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta en la vida cotidiana; desde oficinas hasta escuelas están acudiendo a esta tecnología para hacer más "ágil y fácil" las actividades y tareas diarias.

En la educación existen muchos pros y contras en la materia, pero hay una preocupación en cuanto a cómo podría estar afectando el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales de las y los estudiantes.

MIMORELIA.COM platicó con dos expertos en el tema, quienes coincidieron en que se requiere una regulación puntual en el país, a fin de que se considere como una herramienta de trabajo y educación, sin suplir la capacidad de las personas para pensar de manera crítica y creativa.

La profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), adscrita a la Licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias, Marisol Flores Garrido, precisó que el uso de la IA puede comprometer las habilidades de los estudiantes, por lo que es necesario que se establezcan los escenarios que permitan su uso sin afectar los puntos de vista que se tienen.

"Por supuesto que compromete las habilidades de los estudiantes; si utilizas eso para pedirle código, pues no vas a aprender a programar; si usas eso para redactar, no vas a aprender a redactar. Eso ya se sabía desde antes, lo que no practiques, lo pierdes, no lo desarrollas, y eso no es menos cierto con las inteligencias artificiales", dijo.