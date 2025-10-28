Hospital Universitario: Sin vista para concretarse a la brevedad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la puesta en marcha del Hospital Universitario, que permitirá la formación de profesionales en el área de la salud y una atención gratuita a la población en general.
Sin embargo, los tiempos que han dado las autoridades Estatales y la falta de desconocimiento de quién dará los recursos para su operación, han puesto en jaque el proyecto que anunció el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Y es que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no cuenta con mayores detalles de la obra, toda vez que primero se tiene que concretar la edificación del nosocomio en lo que anteriormente eran las instalaciones del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos", es decir, desde su demolición hasta la nueva construcción.
En entrevista con la rectora de la Casa de Hidalgo, Yarabí Ávila González, refirió que habría posibilidad de que el año entrante se concrete el proyecto, pero que hasta el momento el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no han informado sobre el tema.
"Nosotros desde el año pasado tenemos todo listo con la atención que se dará, lo revisamos y hacemos las adecuaciones, pero sí necesitamos saber cuándo estaría el hospital", subrayó.
Fue el pasado 19 de agosto cuando Ávila González dijo desconocer sobre la aportación financiera que se requiere para la operatividad del Hospital Universitario, toda vez que la Máxima Casa de Estudios no cuenta con los recursos para su funcionamiento.
Aunque, el domingo pasado, el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que la Casa de Hidalgo recibirá el próximo año 4 mil 779 millones de pesos, es decir 327 millones de pesos más a comparación lo destinado para este 2025.
Pero esto, únicamente obedece al cumplimiento al mandato constitucional derivado de las reformas aprobadas por el Congreso de Michoacán que está enfocado en la autonomía y un presupuesto justo, a fin de garantizar la estabilidad financiera y laboral de la institución, sin tocar el tema del Hospital Universitario.
En noviembre de 2023, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) entregó en comodato a la Casa de Hidalgo las antiguas instalaciones del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos" para la creación del proyecto, a fin de que se cuente con un espacio dedicado a la formación de nuevos profesionistas de la salud y, al mismo tiempo, ofrecer atención médica gratuita a la población.
En mayo del presente año, Ramírez Bedolla, anunció que en junio de 2025 se lanzaría la licitación pública para comenzar con los trabajos de demolición y la obra en septiembre del mismo año. Sin embargo, al momento no hay trabajos realizados en las antiguas instalaciones del nosocomio.
Actualmente, las viejas instalaciones del Hospital Infantil de Morelia se encuentran en visible abandono desde 2021, tras el traslado de los pacientes al edificio que se construyó en Ciudad Salud.
De acuerdo con la Universidad Michoacana, el proyecto del Hospital Universitario permitirá que las y los estudiantes de las carreras en materia de salud puedan realizar sus prácticas, lo que fortalecerá sus estudios y la atención a las pacientes.
Dentro del proyecto se contempla la participación de las licenciaturas de Salud Pública, Médico Cirujano, Nutrición Humana, Enfermería, Cirujano Dentista, Psicología, Químico Farmacobiólogo, Fisioterapia y Rehabilitación, Seguridad Pública y Ciencias Forenses, entre otros.
BCT