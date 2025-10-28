Hospital Universitario: Sin vista para concretarse a la brevedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la puesta en marcha del Hospital Universitario, que permitirá la formación de profesionales en el área de la salud y una atención gratuita a la población en general.

Sin embargo, los tiempos que han dado las autoridades Estatales y la falta de desconocimiento de quién dará los recursos para su operación, han puesto en jaque el proyecto que anunció el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Y es que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no cuenta con mayores detalles de la obra, toda vez que primero se tiene que concretar la edificación del nosocomio en lo que anteriormente eran las instalaciones del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos", es decir, desde su demolición hasta la nueva construcción.