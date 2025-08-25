Histórico crecimiento de matrícula en Idiomas durante la gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González, la Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha tenido un crecimiento histórico en su matrícula.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Académica se registró un incremento de mil 638 alumnos de nuevo ingreso en el Ciclo Escolar 2024-2025 a dos 839 alumnos en el periodo 2025-2026, lo que representa un crecimiento superior al 86 por ciento, consolidando a dicha área académica entre las de mayor demanda dentro de la institución.