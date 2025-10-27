Hasta en $300 mil: SEE confirma decomiso de casa usada para venta de plazas docentes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, en rueda de prensa, Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación del Estado (SEE), afirmó que las autoridades correspondientes confiscaron una casa donde se detectó la venta de plazas, una práctica ilegal, para el magisterio.

Al ser cuestionada sobre el panorama de la venta de plazas para docentes, indicó que se inició una investigación, misma que sigue en curso, aunque apuntó que, por secrecía, esperarán para dar a conocer más información al respecto.

Sin embargo, Molina Aguilar dijo que existe una casa que está señalada por ser el punto de encuentro donde se realizaban las ventas de plazas, por lo que se encuentra confiscada, aunque no emitió detalles de dónde se encuentra dicho inmueble.

"Con la reforma que hiciera el gobernador para facilitar la denuncia de extorsión, tenemos trámites y, por secrecía, están en la Fiscalía. Hay algo que sí puedo comentar: hay una casa que está señalada donde se hacía esta venta; esa casa está confiscada, pero sí hay trámites", informó.

En 2023, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que sí había venta de plazas por parte de los sindicatos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mismas que se ofrecían hasta en 300 mil pesos de forma ilegal, pero que también con el tiempo se ofrecían los cambios de centros de trabajo.

Apenas este lunes, la titular de la SEE anunció que próximamente se llevará a cabo un evento para otorgar los cambios de centro de trabajo de forma legal, tras el decreto publicado por la federación que permite hacer los cambios de forma ordenada y transparente; son más de 3 mil, y en su mayoría de telesecundaria.

