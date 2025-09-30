Hacer justicia, uno de los legados más profundos de don José María Morelos: Yarabí Ávila

Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de nosotras —añadió—, debemos practicar ese legado en lo cotidiano: al respetar a nuestros compañeros, al trabajar en equipo, al hacer justicia en quienes podemos, al luchar por todos los sueños sin olvidar a los demás, al ser ejemplo en nuestras familias y en nuestra comunidad.

En este marco, precisó que el Generalísimo entendió que la verdadera libertad sólo podía alcanzarse con conocimiento. “Nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, son ellos los que tienen en esas manos la herramienta de la transformación. Estudiar no es sólo un deber, es un acto de libertad, es un acto de reflexión, es un acto de compromiso con el futuro”.

La rectora señaló que mantener viva la herencia de Morelos es procurar hacer justicia a quienes han sido olvidadas y olvidados, y refirió que desde que inició la presente administración “nos propusimos fortalecer a las trabajadoras, a los trabajadores, a profesoras, a profesores, mejorando sus condiciones laborales, y eso es tarea de todos. Estoy aquí, al frente de esta gloriosa institución, para tomar decisiones que algunas veces gustan y algunas veces no, pero siempre las hacemos pensando en el bienestar de quienes han permanecido en desventaja”.