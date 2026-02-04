Gestión de Yarabí Ávila establece ruta para fortalecer la Editorial de la Universidad Michoacana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Establecer una ruta de trabajo que fortalezca la Editorial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es uno de los objetivos de la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, con lo cual se busca incrementar el número de publicaciones, ampliar su alcance e impulsar la producción académica, científica y cultural de la casa de estudios.

Lo anterior, quedó de manifiesto durante la toma de protesta a las y los integrantes del Comité Editorial 2025-2027 de la institución por parte de la rectora en su calidad de presidenta del cuerpo colegiado. “Me parece que hay mucho trabajo que podemos hacer y tienen toda la confianza desde la administración central, además de mi reconocimiento porque sabemos precisamente que la responsabilidad de ustedes es siempre cuidar la palabra de las y los universitarios y todo lo que se emite a través de esta Editorial”, indicó Yarabí Ávila.