Garantiza STUMICH que contrato colectivo no se pone en riesgo con cambio de titularidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH), Martha Edeni Gutiérrez Hernández, señaló que el Contrato Colectivo de Trabajo no se tocará, solamente se trata del cambio de administración del mismo.

Lo anterior, al referirse a las recientes declaraciones emitidas por Eduardo Tena, líder del Sindicato Único de Empleados (SUEUM), quien en días pasados señaló que al cambiar de titularidad el contrato actual se perdería y se tendría que firmar uno nuevo, poniendo en riesgo las prestaciones y beneficios actuales.

“Es que el contrato colectivo no está en ningún riesgo, es otra más de sus mentiras queriendo confundir, quiere confundir a la base como siempre a base de mentiras, el contrato colectivo no se toca, es la administración del contrato colectivo la que cambia, y el contrato colectivo no tiene porqué desaparecer, es la administración nada más, pasa a ser administrado por el otro sindicato”.

Gutiérrez Hernández recordó que el recuento para saber qué sindicato tiene la mayoría de agremiados y así obtener la titularidad del contrato colectivo se logró debido a un amparo interpuesto ante la autoridad federal, toda vez que desde hace varios años se había interpuesto una demanda de titularidad, la cual por dos años no tuvo avances en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“Es algo que hemos venido peleando, luchando, desde que se constituyó este sindicato. Hace seis años (...) se metió con el primer secretario general, Armando Rangel, una demanda de titularidad, la cual se detuvo por dos años ahí en la Junta, hasta que se metió un amparo a lo federal, fue manera que la Junta dio la fecha para este recuento que es el último desahogo de prueba para darle la titularidad al sindicato que tenga la mayoría de trabajadores, que en este caso es el STUMICH”.

El recuento se llevará a cabo este sábado, 26 de agosto, en la JLCA, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, por lo que la líder sindical invitó a los trabajadores de ambos sindicatos a asistir y emitir su voto.

“Queremos romper con el casiquismo, ya terminar con la extorsión, con las amenazas, con el sometimiento con el que nos han tenido sindicalmente en estos seis años, por eso invito a todos mis compañeros STUMICH y a todos mis compañeros del SUEUM que saben que están viviendo este terrorismo sindical que es el momento de acudir el día de mañana y rescatar el contrato colectivo para que lo administre sindicato que en verdad va a pelear por los derechos de los trabajadores colectivos y no individuales”, concluyó.

