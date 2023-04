Ganan estudiantes del Tec de Morelia los 5 primeros lugares en competencia internacional de la AIST

La Real Steel Video 2023 tiene como objetivo desafiar a los estudiantes de preparatoria y nivel superior a investigar la industria del acero y producir un video original de tres minutos que divulgue a la población en general cómo la industria del acero ayuda en el tema energético y de desarrollo sustentable.

El equipo ganador, compuesto por los alumnos Patricia Venegas López, Luis Javier Buenrostro, Huerta y Alfonso Montañez Fuerte, obtuvo un reconocimiento por parte de la AIST, un premio en efectivo, así como la oportunidad de que su video, The New Age of Steel, sea proyectado en la inauguración del evento AISTech 2023 en Detroit, Michigan el próximo 8 de mayo.

A los equipos ganadores del segundo al quinto lugar se les otorgó un reconocimiento por parte de AIST y un premio en efectivo. La segunda posición la ocupó el grupo conformado por Monserrat Torres Sierra, Salma Patricia Santana Saucedo y Rodolfo Ramírez Bravo con su video Switched Mode Power Supplies.

El tercer lugar fue otorgado al equipo de Itzel Sánchez Bustos, Abraham Benítez Moreno, Diana León Hernández y Marco Sebastián Silverio Morales, con el video: Steel, a Light on the Way. El equipo formado por Alan Francisco Barajas y Uriel Vladimir Álvarez Tapia con su video titulado Steel A Pillar for a Green Energized Future logró el cuarto lugar de la competencia.

El quinto lugar fue para los alumnos Diana Alejandra Mendoza, Salvador Zaragoza Maldonado y Gabriel Magaña Rendón con su video Eolic & Solar Energy An Industry Powered by Steel.

RPO