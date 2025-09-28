Gaby Molina, "la Mujer Maravilla de la educación", destaca Bedolla en su Informe de Gobierno

Y por si no fuera suficiente el espaldarazo a una de las integrantes del gabinete bedollista que se perfila como pieza fuerte para el relevo en la gubernatura, Ramírez Bedolla dijo en el acto principal de su rendición de cuentas que Gaby Molina ha sido la mejor secretaria de Educación en Michoacán en los últimos 50 años.

Gaby Molina, dijo el gobernador, con eficiencia enfrentó uno de los retos más grandes que puede tener una funcionaria o funcionario público en ese sector: ¡transformarlo! “Porque ahí llegaban a hacer negocios, las plazas se vendían en 300, 400 mil pesos. Bueno, hasta para entrar a las normales se vendían los exámenes en 50 mil pesos”.