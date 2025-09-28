Gaby Molina, "la Mujer Maravilla de la educación", destaca Bedolla en su Informe de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su cuarto informe de gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que uno de los legados de su sexenio será haber recuperado la rectoría en el sector educativo, por lo que se refirió a la secretaria Gaby Molina como "la Mujer Maravilla de la educación".
Y por si no fuera suficiente el espaldarazo a una de las integrantes del gabinete bedollista que se perfila como pieza fuerte para el relevo en la gubernatura, Ramírez Bedolla dijo en el acto principal de su rendición de cuentas que Gaby Molina ha sido la mejor secretaria de Educación en Michoacán en los últimos 50 años.
Gaby Molina, dijo el gobernador, con eficiencia enfrentó uno de los retos más grandes que puede tener una funcionaria o funcionario público en ese sector: ¡transformarlo! “Porque ahí llegaban a hacer negocios, las plazas se vendían en 300, 400 mil pesos. Bueno, hasta para entrar a las normales se vendían los exámenes en 50 mil pesos”.
Alfredo Ramírez recalcó que el haber recuperado la rectoría de la educación será uno de los principales legados de su gobierno, porque implica que se puso orden en el sector para evitar que niñas y niños sean rehenes de las demandas sindicales.
En su cuarto informe de gobierno, el titular del Poder Ejecutivo estuvo acompañado por Lázaro Cárdenas Batel, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; por Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, y por Hugo Gama, presidente del Poder Judicial del Estado, además de integrantes del gabinete, representantes de gobierno y ciudadanos.
rmr