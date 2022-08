Funcionarios que tocaron lo que no era de ellos generaron crisis: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un llamado a no tocar lo que no nos corresponde, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Yarabí Ávila González, representó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la ceremonia de clausura de planteles del Conalep Morelia.

En el Teatro Morelos, Ávila González dio un concreto, pero significativo mensaje a los cientos de egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Morelia, enfatizando la importancia de poner en práctica uno de los principios del actual gobierno, que es: no robar.

"Michoacán está en problemas graves financieros porque ha habido funcionarios que no respetaron lo que no les correspondía, y eso afecta a niños y jóvenes", expresó la secretaria al lamentar que la corrupción y los malos manejos financieros hayan golpeado por años al sector educativo.

En la clausura de la Generación 2019-2022, cuya madrina fue la presidenta del DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel, la secretaria de Educación llamó a los jóvenes a hablar siempre con la verdad y hacer de la honestidad una práctica diaria.

De igual forma, pidió a los egresados no traicionar sus sueños y los invitó a defender su trabajo y sus estudios. Por último, compartió la importancia de ser agradecidos y de reconocer el trabajo de sus padres, quienes diariamente se levantan pensando en sacar adelante a los hijos.

En la ceremonia, estuvieron presentes Osvaldo Ruiz Ramírez, director de Conalep Michoacán; Paola Cerda Zavala en representación de la presidenta del DIF, Grisel Tello Pimentel; Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior; Elizabeth Francisco Ávila, directora de Conalep Morelia I, entre otros funcionarios y directivos.

EA