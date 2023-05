Fortalecen colaboración Tec de Morelia y la Universidad de la Lorraine en Francia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El programa de cooperación internacional del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Morelia, rinde frutos con la organización de congresos, publicación en revistas especializadas y la titulación de estudiantes de maestría y doctorado.

Muestra de esta labor es la estancia de investigación que realizará el Profesor-Investigador Domingo Torres Lucio en la Universidad de la Lorraine en Nancy, Francia durante el mes de mayo.

Con dicha estancia se cierra el proyecto “Smart Inverter Security System Integration For Arc Fault Detection on PV Applications Controlled by FPGA” entre la universidad de la Lorraine Francia y el TecNM campus Morelia dentro del Programa de Cooperación Científica México-Francia 2018-2023 SEP-CONACYT-ANUIES-ECOS.