Formar chefs, transformar sociedades: gastronomía con más sabor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sector restaurantero y turístico representan el 12.2% del Producto Interno Bruto de México y genera más de 2 millones de empleos, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC, 2023), lo que demuestra el impacto de la gastronomía en la economía y la necesidad de contar con profesionales capacitados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2022), más del 70% de los mexicanos presentan sobrepeso u obesidad, por lo que se necesitan expertos en alimentos y bebidas que promuevan hábitos saludables desde la preparación de alimentos.

La Gastronomía se consolida como una de las carreras más versátiles y con proyección internacional. Esta licenciatura no solo forma chefs, sino líderes capaces de innovar, emprender y transformar la cultura alimentaria desde una perspectiva sostenible y global, señala la plataforma OCC Mundial, especialista en gestión de talento humano.