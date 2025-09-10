Fiscalía General fortalece formación académica con recorrido guiado dirigido para alumnado de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió sus puertas a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quienes participaron en una visita guiada orientada a conocer de manera práctica las labores de investigación y procuración de justicia que realiza la institución.
Un total de 30 alumnas y alumnos, recorrieron distintas áreas de la institución, donde personal especializado compartió experiencias y explicó los procedimientos que diariamente se realizan para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.
El recorrido inició en la Unidad de Criminalística, donde observaron cómo se procesan las escenas del crimen y cuáles son las técnicas utilizadas para la identificación y aseguramiento de indicios.
Más adelante, en la Unidad de Control de Internamiento, se ofreció una charla sobre los protocolos aplicados en detenciones, con énfasis en el respeto irrestricto a los derechos humanos, a cargo de personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos.
Durante su paso por la Policía Cibernética, el alumnado conoció los riesgos del uso indebido de las tecnologías digitales, así como estrategias de prevención de delitos en línea y mecanismos de seguridad digital. Posteriormente, especialistas de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) brindaron información sobre técnicas de investigación y protocolos de intervención en casos de este delito.
Con estas actividades, la FGE fortalece la vinculación con las instituciones educativas y contribuye a la formación de futuras y futuros profesionales del Derecho, al ofrecerles espacios de aprendizaje
mrh