Fiscalía General fortalece formación académica con recorrido guiado dirigido para alumnado de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió sus puertas a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quienes participaron en una visita guiada orientada a conocer de manera práctica las labores de investigación y procuración de justicia que realiza la institución.

Un total de 30 alumnas y alumnos, recorrieron distintas áreas de la institución, donde personal especializado compartió experiencias y explicó los procedimientos que diariamente se realizan para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.