Festival Medieval Nexus Hub llega el 7 y 8 de octubre en CU

Se espera que se instalen 80 módulos de emprendimiento y habrá actividades culturales para todos los nicolaitas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una búsqueda del tesoro y al albergar en un solo espacio las artes y la cultura con el impulso del emprendimiento de jóvenes nicolaitas, el 7 y 8 de octubre se llevará a cabo el Festival Medieval Nexus Hub 2025.

El organizador, Jonathan Modesto García García, refirió que Nexus Hub es un proyecto que hace referencia a un espacio de conexiones, por lo que este festival se trata de una actividad que conjuntará el emprendurismo, las artes, la cultura y la diversión al interior de Ciudad Universitaria.

En la Plaza Zorros, a un costado del área gastronómica, explicó, se trata de un bazar con temática medieval, donde todos podrán participar con puestos de comida, arte, bisutería y todo lo referente a la temática, sin dejar de lado a aquellos interesados en poner su negocio y darse a conocer con la comunidad nicolaita.

Con el eslogan "Throne of Foxes", comentó que se busca que todos los participantes viajen a la época medieval, donde, además de explorar la historia, cultura y mitología de la Edad Media, también podrán conocer a los nuevos talentos y expresiones culturales que mantendrán un ambiente de amistad y solidaridad universitaria.

Bazar medieval, duelos con espadas (entrenamientos y batallas teatrales) y música en vivo, dijo, forman parte de las actividades, además de la búsqueda del tesoro que se realizará al interior de Ciudad Universitaria, con pistas en diversos puntos de la institución y con varios premios a quienes lleguen a la final.

Comentó que las actividades darán inicio a las 10:00 de la mañana y se espera concluir a las 19:00 horas, donde se prevé la participación de al menos 80 módulos de emprendimiento.

Del mediodía hasta las 16:00 horas se llevarán a cabo diversos espectáculos con talento local, talleristas y músicos nicolaitas; además, se contará con la participación de compañías de baile de Morelia y Apatzingán con temática medieval, y un concurso de disfraces.

Para el Festival Medieval Nexus Hub 2025 se prevé la participación de al menos cuatro mil jóvenes universitarios.

UMSNH
Festival Medieval Nexus Hub

