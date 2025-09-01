Festival Medieval Nexus Hub llega el 7 y 8 de octubre en CU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una búsqueda del tesoro y al albergar en un solo espacio las artes y la cultura con el impulso del emprendimiento de jóvenes nicolaitas, el 7 y 8 de octubre se llevará a cabo el Festival Medieval Nexus Hub 2025.

El organizador, Jonathan Modesto García García, refirió que Nexus Hub es un proyecto que hace referencia a un espacio de conexiones, por lo que este festival se trata de una actividad que conjuntará el emprendurismo, las artes, la cultura y la diversión al interior de Ciudad Universitaria.

En la Plaza Zorros, a un costado del área gastronómica, explicó, se trata de un bazar con temática medieval, donde todos podrán participar con puestos de comida, arte, bisutería y todo lo referente a la temática, sin dejar de lado a aquellos interesados en poner su negocio y darse a conocer con la comunidad nicolaita.

Con el eslogan "Throne of Foxes", comentó que se busca que todos los participantes viajen a la época medieval, donde, además de explorar la historia, cultura y mitología de la Edad Media, también podrán conocer a los nuevos talentos y expresiones culturales que mantendrán un ambiente de amistad y solidaridad universitaria.