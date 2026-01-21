Factor Wellbeing: El modelo de Tecmilenio que transforma la ventaja competitiva a través del bienestar laboral

Además del liderazgo, el estudio evalúa el ambiente de trabajo, enfocándose en las relaciones horizontales. Un dato clave revelado por un economista y citado por Ballesteros es el impacto positivo de la conexión humana: "Cuando las personas sienten que tienen amistades en el trabajo, son más productivas".

Otro componente fundamental es el trabajo significativo, especialmente relevante para las generaciones más jóvenes, quienes priorizan el propósito sobre la estabilidad a largo plazo. La investigadora advierte que si no se aborda este punto, las empresas enfrentarán una crisis de asistencia.

A nivel nacional, el modelo ha recopilado más de 120 mil cuestionarios en cinco años, aplicándose en más de 120 empresas mexicanas. En Michoacán, se destaca la participación de aproximadamente 12 empresas, entre las que se encuentra CITELIS, reconocida como promotora del bienestar.