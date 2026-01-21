Factor Wellbeing: El modelo de Tecmilenio que transforma la ventaja competitiva a través del bienestar laboral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Factor Wellbeing es un modelo de medición integral diseñado para evaluar las variables que afectan el bienestar de las personas en su entorno de trabajo. A decir de Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio a nivel nacional, el objetivo final es claro: mejorar el desempeño organizacional a través del cuidado de sus colaboradores.
"Nosotros estamos proponiendo un modelo de medición de variables que afectan el bienestar laboral. Es decir, el bienestar de las personas en el ámbito laboral," explicó Ballesteros, destacando que cuando el empleado está bien, la organización prospera, generando así una ventaja competitiva sostenible.
Este modelo va más allá de lo estipulado por la ley, como el acceso a seguridad social o beneficios básicos. Tecmilenio incorpora activamente el estilo de liderazgo dentro de la organización como una variable crítica para la productividad, promoviendo un rol del líder más enfocado en la enseñanza y el empoderamiento que en la simple toma de decisiones.
El impacto de estas variables se mide directamente en indicadores cruciales como la rotación voluntaria. Ballesteros señala que una de las causas principales por las que una persona busca otra oportunidad es la relación con su líder, un factor que el modelo busca mitigar.
Además del liderazgo, el estudio evalúa el ambiente de trabajo, enfocándose en las relaciones horizontales. Un dato clave revelado por un economista y citado por Ballesteros es el impacto positivo de la conexión humana: "Cuando las personas sienten que tienen amistades en el trabajo, son más productivas".
Otro componente fundamental es el trabajo significativo, especialmente relevante para las generaciones más jóvenes, quienes priorizan el propósito sobre la estabilidad a largo plazo. La investigadora advierte que si no se aborda este punto, las empresas enfrentarán una crisis de asistencia.
A nivel nacional, el modelo ha recopilado más de 120 mil cuestionarios en cinco años, aplicándose en más de 120 empresas mexicanas. En Michoacán, se destaca la participación de aproximadamente 12 empresas, entre las que se encuentra CITELIS, reconocida como promotora del bienestar.
Ballesteros enfatizó que el bienestar es un concepto multifacético, incluyendo dimensiones emocional, social, intelectual, financiera, ocupacional y espiritual, y no solo la cobertura de necesidades básicas.
El modelo se presenta como una solución preventiva ante los altos índices de estrés y desgaste laboral en México. La entrevistada recordó que el 75% de las consultas al IMSS por estrés tienen su origen en el trabajo, un reto que el Factor Wellbeing busca reducir mediante la promoción de la seguridad psicológica.
Finalmente, al contrastar su enfoque con prácticas obsoletas, Ballesteros concluyó sobre la motivación de las nuevas generaciones: "Sí, las personas más jóvenes están más interesadas en temas de salud emocional, mental y en este balance de vida por encima de una seguridad de un contrato a largo plazo".
RYE-