Exsecretario Héctor Ayala enfrenta investigaciones por malos manejos: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Héctor Ayala, exsecretario de Educación en Michoacán, tiene procedimientos en su contra por malos manejos administrativos durante la gubernatura pasada, afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.
En conferencia de prensa, la funcionaria refirió que Héctor Ayala Morales está siendo investigado por no cumplir con la normatividad; no obstante, mencionó que continúan las diligencias por parte de la Contraloría, por lo que no emitió más detalles.
"Sí, existen procedimientos en su contra de manera directa por malos manejos administrativos y no cumplir con normatividad, y la Contraloría está al frente de las investigaciones, pero sí existen denuncias y elementos probatorios por las anomalías", dijo.
La titular de la SEE en Michoacán señaló la semana pasada, el 22 de octubre, al exfuncionario por incitar a los jóvenes normalistas a la movilización, afectando a terceros, a cambio de plazas automáticas que no existen.
"Hay un exsecretario de Educación que se llama Héctor Ayala, que está yendo a provocar a los sindicatos, prometiendo una unificación, cuando él ni siquiera había pagado las nóminas, porque el dinero llegó, el dinero estuvo depositado, y con toda perversidad entregaron un magisterio enojado. Lo hicieron con dolo", apuntó.
Por su parte, un día después de dicha declaración, Ayala Morales refirió a través de un video en redes sociales que, si hay alguna irregularidad, será la autoridad quien realice las averiguaciones, y apuntó que, después de varios años, la administración actual no ha posicionado solución a varios temas con los sindicatos.
rmr