Exsecretario Héctor Ayala enfrenta investigaciones por malos manejos: SEE

En conferencia de prensa, la funcionaria refirió que Héctor Ayala Morales está siendo investigado por no cumplir con la normatividad; no obstante, mencionó que continúan las diligencias por parte de la Contraloría, por lo que no emitió más detalles.

"Sí, existen procedimientos en su contra de manera directa por malos manejos administrativos y no cumplir con normatividad, y la Contraloría está al frente de las investigaciones, pero sí existen denuncias y elementos probatorios por las anomalías", dijo.

La titular de la SEE en Michoacán señaló la semana pasada, el 22 de octubre, al exfuncionario por incitar a los jóvenes normalistas a la movilización, afectando a terceros, a cambio de plazas automáticas que no existen.