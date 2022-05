Existen 60 egresados normalistas sin expediente o falta de requisitos en la SEE: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González comentó que existen aproximadamente 60 egresados normalistas que argumentan adeudos, mismos que no tienen relación con la dependencia a su cargo o bien tienen faltantes dentro de la normativa.

En entrevista, refirió que de un inicio eran cerca de 150 los egresados, no obstante detectaron los 60 que no tienen expediente o que les falta título, carta de no antecedentes penales, examen médico o alguna documentación.

Ávila González comentó que no habrá avances sino se encuentran las exigencias dentro de la normativa, así mismo en cuanto a los espacios que argumentan no avanzarán si no existe la certeza de las plantillas.

Es de recordar que los egresados de las generaciones desde el 2019 hasta del 2021 se han manifestado durante los últimos meses para exigir plaza base, pago de presuntos adeudos y estabilidad laboral.

