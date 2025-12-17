Excelencia y pertinencia, insignia de programas de posgrado de la UMSNH; renuevan reconocimiento ante el SNP

Al respecto, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, destacó el dictamen positivo que permite a diversos programas nicolaitas mantenerse en el SNP, tras referir que uno de los requisitos para ingresar a dicha convocatoria era contar con la evaluación ante el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), que se llevó a cabo durante la administración de la rectora Yarabí Ávila.

El funcionario indicó que, la UMSNH requiere tener doctorados, maestrías y especialidades acordes a las necesidades actuales, y por la dinámica que los programas de posgrado tienen al estar asociados en algunos casos al ámbito tecnológico y de investigación, es necesario que se actualicen constantemente.

Por su parte, el coordinador general de Estudios de Posgrado, Dante Ayala Ortiz, celebró este logro institucional, tras señalar que no es sencillo que una universidad haya obtenido en una sola evaluación estos resultados, al tiempo que precisó que, al ingresar al SNP, se reconoce la calidad académica de los programas, así como la capacidad de la planta docente y posibilita que las y los estudiantes puedan contar con becas, fundamentalmente para la realización de sus estudios de especialidad, maestría o doctorado.

Comentó que esta acción responde a una política de mejora continua impulsada por la rectora Yarabí Ávila, al referir que ha instruido a sus colaboradoras y colaboradores a que se realice el mayor esfuerzo por la calidad académica, por el reconocimiento y la acreditación de los programas que se ofertan en la UMSNH.

El funcionario precisó que dicho reconocimiento tiene una vigencia de al menos tres años para que los estudiantes de nuevo ingreso a los 63 programas cuenten con el apoyo material para la realización de sus estudios, en este sentido invitó a las y los aspirantes a cursar un programa de posgrado a que se acerquen a la Coordinación a su cargo y conozcan la amplia oferta que tiene la Universidad Michoacana.

