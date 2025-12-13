¿Estudias la universidad? conoce los requisitos para registrarte a la beca Gertrudis Bocanegra

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, informó que con el objetivo de garantizar que el 100 por ciento de las y los estudiantes conozcan el proceso y accedan al beneficio, las asambleas informativas se ampliaron a un formato virtual durante esta semana. Esto permite llegar a quienes no pudieron asistir de manera presencial y reforzar la información para que nadie quede fuera del programa.

La beca está dirigida a estudiantes de nivel superior y tiene como propósito apoyar los gastos de transporte y fortalecer la continuidad académica, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Una vez concluido el registro y la validación de datos, la entrega de tarjetas comenzará en enero de 2026, en coordinación con los planteles educativos. Posteriormente, se iniciará la dispersión del apoyo de mil 900 pesos bimestrales, con una inversión social proyectada de 768 millones de pesos.

mrh