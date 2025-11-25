Estudiantes de la Técnica 13 y la UMSNH se pronuncian contra la violencia de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) continúa trabajando de manera decidida en el Plan Michoacán impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer llevó a cabo una clase de body combat a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 13, desde donde se pronunciaron en una sola voz en contra de la violencia de género.

En el conocido internado “La Huerta”, además de la clase muestra impartida por el maestro Gabriel Calderón, expertas y expertos en derechos humanos e igualdad de género pronunciaron mensajes a las más de 350 alumnas que se congregaron en la explanada, con una entusiasta participación, que dejó sembrada la idea de que la violencia hacia las mujeres no sólo debe ser denunciada, sino combatida.