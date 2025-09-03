Estudiante nicolaita, el seguro facultativo es tu derecho, tramítalo

Educación

A través de este beneficio, las y los estudiantes de la UMSNH podrán recibir atención médica, farmacéutica y hospitalaria
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) hace extensiva la invitación a todas y todos los estudiantes de nuevo ingreso a la casa de estudios, para que inicien lo antes posible con el trámite de su seguro facultativo, un beneficio que tienen todas y todos los alumnos nicolaitas con el que podrán recibir de ser necesario, atención médica, farmacéutica y hospitalaria.

El seguro facultativo de estudiante es un esquema de aseguramiento médico que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de forma gratuita a las y los alumnos de las instituciones públicas de los niveles medio superior, superior y de posgrado.

El trámite del seguro no tiene costo para la o el alumno y para realizarlo deberán obtener su Número de Seguridad Social (NSS) personal en el siguiente enlace: serviciosdigitales.imss.gob.mx; contar con su comprobante de inscripción y copia de comprobante de domicilio y solicitar su alta en el módulo de afiliación al IMSS, que se encuentra ubicado a un costado del edifico de Idiomas (A-1) en Ciudad Universitaria.

Las prestaciones médicas a las que tiene acceso el derechohabiente son: consulta general y de especialidades, hospitalización por enfermedad, accidente o maternidad, medicamentos prescritos por el médico tratante del IMSS, análisis clínicos y de rayos X.

Cabe mencionar que, el seguro estará vigente mientras la alumna o alumno permanezca inscrito al ciclo escolar actual y termina al día siguiente de concluir su carrera, para más información dirigirse a la subdirección de Control Escolar en el Edificio “Q” de Ciudad Universitaria, teléfono (443) 322 35 00, extensión 3015.

