Estudiante nicolaita, el seguro facultativo es tu derecho, tramítalo

El trámite del seguro no tiene costo para la o el alumno y para realizarlo deberán obtener su Número de Seguridad Social (NSS) personal en el siguiente enlace: serviciosdigitales.imss.gob.mx; contar con su comprobante de inscripción y copia de comprobante de domicilio y solicitar su alta en el módulo de afiliación al IMSS, que se encuentra ubicado a un costado del edifico de Idiomas (A-1) en Ciudad Universitaria.

Las prestaciones médicas a las que tiene acceso el derechohabiente son: consulta general y de especialidades, hospitalización por enfermedad, accidente o maternidad, medicamentos prescritos por el médico tratante del IMSS, análisis clínicos y de rayos X.

Cabe mencionar que, el seguro estará vigente mientras la alumna o alumno permanezca inscrito al ciclo escolar actual y termina al día siguiente de concluir su carrera, para más información dirigirse a la subdirección de Control Escolar en el Edificio “Q” de Ciudad Universitaria, teléfono (443) 322 35 00, extensión 3015.