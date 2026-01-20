Estilos de aprendizaje son clave para la educación y la Inteligencia Artificial, explica psicóloga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Expertos en educación y psicología destacan que la Inteligencia Artificial (IA) y los modos de aprendizaje, como el VAK (visual, auditivo o kinestésico), no están en conflicto; al contrario, pueden complementarse para potenciar el rendimiento académico, explicó la psicóloga Yasmín Meza, docente en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

La profesora y tutora del Área de Formación Humanista de la UVAQ aseguró que los métodos de aprendizaje visual, auditivo o kinestésico (VAK) permiten a los estudiantes aprender de forma auténtica y desarrollar habilidades críticas.

“Este estilo de aprendizaje, en general, se creó en la década de los 70, con la finalidad de que pudiéramos identificar cómo, a través del proceso cognitivo, a los jóvenes se les puede facilitar más su forma de aprender. La finalidad de desarrollar estos estilos de aprendizaje es como una herramienta para desenvolverse desde el ámbito académico de una manera honesta, porque hoy en día los jóvenes están haciendo bastantes cuestiones de mal uso con las IA”, explicó la psicóloga Yasmín.