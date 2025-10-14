Educación

Este viernes, docentes de la CNTE Michoacán irán a paro nacional

Este viernes, docentes de la CNTE Michoacán irán a paro nacional
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Sección XVIII de Michoacán, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció que se sumará activamente al paro nacional de 24 horas convocado para este viernes 17 de octubre en todos los estados del país.

La información fue difundida a través de una circular oficial firmada por la Coordinación General de dicha sección, así como mediante carteles y convocatorias públicas. En el documento, se hace un llamado a la base magisterial para participar de forma organizada en cada región, conforme a sus condiciones y acuerdos locales.

Entre las formas de participación consideradas para esta jornada de lucha se incluyen:

  • Toma de presidencias municipales

  • Asambleas masivas regionales o municipales

  • Mítines informativos

La CNTE demanda, entre otros puntos, la abrogación total de la Reforma Educativa impulsada en sexenios anteriores, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. También exigen la reinstalación inmediata de la mesa nacional de diálogo y la reinstalación de las mesas tripartitas con el gobierno federal.

