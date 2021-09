Este lunes, regreso a clases presenciales de primarias y secundarias en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este 20 de septiembre, 542 mil 035 estudiantes inscritos en nivel primaria y 225 mil 770 en secundaria regresarían a clases presenciales luego de 18 meses de mantener su formación a la distancia en Michoacán a consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Esa cantidad de alumnos corresponde al último registro del ciclo escolar 2021-2022 que compartió la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) y se aseguró que hasta mañana se precisaría el dato de cuántas escuelas sí abrieron sus instalaciones para comenzar las actividades presenciales.

No obstante, continúa el amago del magisterio michoacano sobre no presentarse a trabajar mientras no se liquiden los adeudos para 28 mil profesores del sistema estatal que tienen tres quincenas sin cobrar (dos de agosto y la primera de septiembre), así como cinco bonos pendientes del ejercicio fiscal 2020 y otras prestaciones correspondientes al 2021.

En el caso de la agrupación que dirige Gamaliel Guzmán Cruz de la Sección XVIII de la CNTE, el próximo martes definirán nuevas acciones en asamblea estatal de representantes, aunque, el dirigente adelantó que de concretarse la propuesta de apoyo que dio la federación para saldar adeudos, estarían en posibilidades de reactivar las clases de manera virtual.