Este lunes, regresan a clases municipios de la costa de Michoacán tras el paso de "Raymund"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, las escuelas de los municipios que están en la costa y Sierra-Costa reanudarán clases tras el paso de la tormenta tropical Raymund, confirmó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.
Los municipios de Aquila, Arteaga, Aguililla, Chinicuila, Coalcomán, Coahuayana y Lázaro Cárdenas suspendieron clases desde el 10 de octubre.
En entrevista colectiva, la encargada de la Educación en el estado refirió que el 16 por ciento de los estudiantes en el estado está en los municipios que suspendieron clases por el fenómeno meteorológico.
Agregó, este lunes reanudan clases luego de la supervisión que hizo Protección Civil para ver que tengan las condiciones óptimas para su uso, misma que se volverá a realizar en próximos días.
Y es que, además, varios de los planteles también son usados como albergues, principalmente en Coahuayana.
"La idea es que mañana retornen a clases, finalmente fueron siete. No tenemos ningún reporte, hay que seguir esperando porque luego ya, mañana que regresen, aunque hubo una revisión general, pues estamos todavía a la espera", agregó.
rmr