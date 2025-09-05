Estaré más cerca de las dependencias nicolaitas para cerrar con broche de justicia: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al sostener un encuentro con profesoras y profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, manifestó que estará más cerca de las dependencias nicolaitas y convocó a la planta docente a trabajar en una misma dirección en beneficio de la institución y de su comunidad.

Acompañada por el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, por el tesorero Enrique Eduardo Román y por la contralora, Xóchitl Alejandra Martínez Reyna, la rectora visitó la facultad con el fin de escuchar el sentir de las y los profesores y a su vez precisar el avance del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico que se impulsa en su administración en pro de la planta docente.