Escuelas sin RVOE no participarán en "Expo Universidades": IEMSySEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, advirtió a las escuelas que no cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) no podrán participar en la "Expo Universidades 2023", que se realizará del 16 de febrero al 28 de abril.

"Cualquier institución que no tenga RVOE en sus programas de estudio, no podrá participar porque lo que estamos acercando son instituciones y programas de calidad, no habrán escuelas patito", mencionó la funcionaria durante la habitual rueda de prensa de este lunes en Casa Michoacán.