Escuelas de Michoacán se sumarán a las actividades del Mundial de Fútbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Copa Mundial de Futbol en México, Estados Unidos y Canadá, a celebrarse en 2026, la titular de la Secretaría de Educación (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó que las escuelas de la entidad también se sumarán a las actividades.

Este jueves, ante medios de comunicación, la secretaria anunció el programa Vive Saludable, Juega Feliz, que se llevará a cabo en el contexto del Mundial, tanto en primarias como en secundarias, para incentivar el deporte en las infancias y adolescencias.