Educación

Escuelas de Michoacán se sumarán a las actividades del Mundial de Fútbol

Con la campaña Vive Saludable, Juega Feliz se invertirán 20 millones de pesos para las áreas de educación física en el estado
Escuelas de Michoacán se sumarán a las actividades del Mundial de Fútbol
ESPECIAL
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Copa Mundial de Futbol en México, Estados Unidos y Canadá, a celebrarse en 2026, la titular de la Secretaría de Educación (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó que las escuelas de la entidad también se sumarán a las actividades.

Este jueves, ante medios de comunicación, la secretaria anunció el programa Vive Saludable, Juega Feliz, que se llevará a cabo en el contexto del Mundial, tanto en primarias como en secundarias, para incentivar el deporte en las infancias y adolescencias.

"La presidenta anunció el programa Vive Saludable, Juega Feliz, que son parte de las actividades que se tendrán en el marco del Mundial en primarias y secundarias, y Michoacán se suma con la entrega de material deportivo".

De acuerdo con Molina Aguilar, se destinarán 20 millones de pesos para dotar de los insumos necesarios de este deporte y otras disciplinas a los maestros de educación física en las más de 10 mil escuelas.

La funcionaria detalló que, dentro de las actividades enmarcadas en dicho evento —que reunirá a los mejores del mundo—, se realizarán torneos cuadrangulares y otras prácticas deportivas a las que podrá sumarse la comunidad estudiantil.

"Será el futbol y vamos a aprovechar para fomentar otras prácticas deportivas, ya hay una campaña Vive Saludable, Vive Feliz y ahora Vive Saludable y Juega Feliz".

La estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, implementada por la SEE, ha atendido a más de 160 mil alumnos y alumnas del nivel básico en Michoacán, para descartar o atender problemas como desnutrición, obesidad, caries o complicaciones visuales.

Te puede interesar:
Continuará pago de nómina educativa en Michoacán mediante convenio U080: SEE
Escuelas de Michoacán se sumarán a las actividades del Mundial de Fútbol

RPO

SEE
Vive Saludable Juega Feliz

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com