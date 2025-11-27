Escuelas de Michoacán se sumarán a las actividades del Mundial de Fútbol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Copa Mundial de Futbol en México, Estados Unidos y Canadá, a celebrarse en 2026, la titular de la Secretaría de Educación (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó que las escuelas de la entidad también se sumarán a las actividades.
Este jueves, ante medios de comunicación, la secretaria anunció el programa Vive Saludable, Juega Feliz, que se llevará a cabo en el contexto del Mundial, tanto en primarias como en secundarias, para incentivar el deporte en las infancias y adolescencias.
De acuerdo con Molina Aguilar, se destinarán 20 millones de pesos para dotar de los insumos necesarios de este deporte y otras disciplinas a los maestros de educación física en las más de 10 mil escuelas.
La funcionaria detalló que, dentro de las actividades enmarcadas en dicho evento —que reunirá a los mejores del mundo—, se realizarán torneos cuadrangulares y otras prácticas deportivas a las que podrá sumarse la comunidad estudiantil.
La estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, implementada por la SEE, ha atendido a más de 160 mil alumnos y alumnas del nivel básico en Michoacán, para descartar o atender problemas como desnutrición, obesidad, caries o complicaciones visuales.
RPO