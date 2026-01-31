Entregan medalla “Dr. Ignacio Chávez” a nicolaitas destacados

Recibir esta medalla, añadió, no es el final de nada, es el inicio de todo, ustedes no están aquí para coleccionar los reconocimientos que adornarán sus currículums, están aquí para asumir una responsabilidad histórica con la sociedad michoacana, con la ciencia mexicana y con el conocimiento universal.

“Esa debe ser su divisa, si hicieron una maestría en agricultura protegida, su obligación no es saber más que otros sobre invernaderos, es aplicar ese conocimiento para que los productores michoacanos multipliquen sus cosechas. Si obtuvieron un doctorado en metalurgia y materiales, su compromiso, más que publicar artículos, es desarrollar innovaciones que transformen la industria regional. Si se especializaron en políticas públicas, su deber no es teorizar sobre gobernanza, sino diseñar políticas que mejoren la vida de todas y todos los michoacanos”.

La rectora las y los invitó a seguir el ejemplo del doctor Chávez, y a apretar el paso, al referir que cada día que pasa sin que apliquen sus conocimientos especializados es un día perdido para Michoacán, cada semana que transcurre sin que publiquen sus investigaciones es una semana en que otros estados o en otros países avanzan, “cada mes que ustedes se demoran en transferir su conocimiento al sector productivo, educativo o social es un mes en que la brecha entre lo que Michoacán es y lo que Michoacán podría ser se amplía”.

Ustedes, dijo, le deben una lealtad inmensa a la Universidad Michoacana, que se debe reflejar en resultados verificables, en publicaciones en revistas indexadas, en patentes registradas, en innovaciones aplicadas, en políticas públicas implementadas, en empresas creadas, en estudiantes formados y en problemas sociales resueltos, ese debe ser su legado. “La Universidad Michoacana está muy orgullosa de las y los galardonados de la Medalla “Dr. Ignacio Chávez Sánchez”, que el legado vivo de ese nicolaita ilustre nos inspire a todos cada día más”.

En su turno, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, indicó que, dicho galardón se otorga a quienes han demostrado un desempeño académico excepcional, así como aportaciones relevantes al conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico. “Este reconocimiento se rige por un marco normativo preciso y riguroso, que establece criterios claros de excelencia académica, mención honorífica, productividad intelectual y conducta universitaria intachable”.

Por su parte, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, apuntó que hoy reciben este reconocimiento ha demostrado no sólo un alto nivel académico, sino también perseverancia, ética y pasión por obtener más conocimiento.

A nombre de las y los galardonados, María Guadalupe Cortés Medina, señaló que esta distinción simboliza un camino recorrido con esfuerzo, con convicción y con amor por el conocimiento. “Expresamos nuestro agradecimiento a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una institución histórica que sigue apostando por el fortalecimiento del posgrado, la investigación y la generación de conocimiento con impacto social”.

En representación de las egresadas y egresados que recibieron la medalla, Jorge Miguel Santacruz, compartió que este reconocimiento no es únicamente un mérito individual es en realidad el reflejo de un proceso formativo riguroso, exigente y profundamente humano, “que se construye día a día en las aulas, laboratorios, clínicas y espacios académicos de nuestra Universidad”. Agregó que el obtenerlo implica un compromiso renovado, ejercer la profesión con ética, seguir produciendo conocimientos de calidad y contribuir activamente al desarrollo científico, social y humano.

