Entregan 291 Tarjetas del Bienestar a jóvenes de 13 municipios como parte del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entregó este día 291 Tarjetas del Bienestar a personas beneficiarias de los municipios de Apatzingán, Churumuco, La Huacana, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Paracho, Parácuaro, Salvador Escalante, Uruapan, Taretan, Tingambato y Tumbiscatío, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La entrega fue encabezada por la titular del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Iris Valdez Domínguez, y representa un avance concreto en la estrategia de la STPS para impulsar el empleo digno, la inclusión laboral de las y los jóvenes y el bienestar social en el estado.