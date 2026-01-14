Entrega SEE rehabilitación de la Escuela Primaria “Belisario Domínguez”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de 6 millones 150 mil pesos, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) hizo entrega de la restauración de la Escuela Primaria “Belisario Domínguez”, la cual permitirá que las y los niños cuenten con aulas dignas para sus estudios de nivel básico.

La secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, puntualizó que en la actual administración se han invertido 2 mil 500 millones de pesos en infraestructura educativa.

Abatir las escuelas de palitos y mejorar las condiciones en todos los planteles son los principales objetivos que destacó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro Sánchez, quien señaló que este viernes se paga la quincena número 105 a las y los maestros en esta administración, sin interrupción alguna.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, refirió que la rehabilitación de la Escuela Primaria “Belisario Domínguez” se ha realizado en diversas ocasiones, pero no quedó por un mal trabajo que se hizo.

Por lo que especificó que, en esta ocasión, se obtuvieron los permisos correspondientes y el material adecuado para remodelar la escuela, que tiene más de 150 años. “Quedó excelente, con calidad se hizo la restauración estructural”.

Es de mencionar que en todo el estado se han destinado 2 mil 500 millones de pesos para la mejora de la infraestructura educativa; tan solo en Morelia se han invertido 607 millones de pesos en 166 obras.

En la actual administración, aseguró, son más de 2 mil escuelas intervenidas y este 2026 se espera destinar 475 millones de pesos para infraestructura educativa.