Entre todos, cuidamos el proceso de ingreso a la UMSNH, afirma la rectora Yarabí Ávila González

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No hay mano sucia para ninguno de los procesos y estaremos trabajando así. Sabemos que a mucha gente no le gusta, pero esta administración trabajará de esa manera y no hay marcha atrás”, afirmó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, durante la presentación de los resultados del examen de nuevo ingreso a las distintas licenciaturas de la institución.

Con la presencia de la rectora y de titulares de diversas áreas nicolaitas, así como de los integrantes de la Comisión de Ingreso, la licenciada, Claudia Sofía Calderón Villalón, adscrita a la Notaría Pública 154, recibió de manos del coordinador general de Estudios de Licenciatura, Antonio Ramos Paz y del coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicación, Octavio Aparicio Contreras, la memoria USB con los resultados del EXAUM-II aplicado a las y los aspirantes que realizaron el examen para ingresar a alguno de los programas educativos del nivel superior de la Casa de Hidalgo.

Con la asistencia de directores y directoras de diversas Facultades y de representantes de los medios de comunicación, se dieron a conocer los resultados, que ya pueden ser consultados por las y los jóvenes en umich.mx, únicamente necesitan su número de ficha para acceder.

En este marco, la rectora agradeció a quienes participaron en este proceso, así como a los padres y madres de familia y a la sociedad en general por seguir confiando en la Universidad, como una institución que transforma la vida de quienes tienen la oportunidad de ingresar.