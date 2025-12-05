Enrique Ramírez recibe Doctor Honoris Causa de la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ingeniero Enrique Ramírez Villalón fue condecorado con el Grado de Doctor Honoris Causa que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En este marco, la rectora Yarabí Ávila González señaló que el galardonado es un michoacano ejemplar, cuya visión empresarial ha trascendido fronteras y cuyo impacto social es reconocido en México y en el mundo.

Con la presencia de familiares, amigas y amigos del ingeniero Enrique Ramírez, así como integrantes del Consejo Universitario, directoras y directores de dependencias nicolaitas y público en general, la rectora sostuvo que el homenajeado ha sabido edificar con valores. Refirió que en la UMSNH se concibe que el verdadero liderazgo se mide por la capacidad de transformar el entorno: