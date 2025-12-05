Enrique Ramírez recibe Doctor Honoris Causa de la UMSNH
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ingeniero Enrique Ramírez Villalón fue condecorado con el Grado de Doctor Honoris Causa que otorga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En este marco, la rectora Yarabí Ávila González señaló que el galardonado es un michoacano ejemplar, cuya visión empresarial ha trascendido fronteras y cuyo impacto social es reconocido en México y en el mundo.
Con la presencia de familiares, amigas y amigos del ingeniero Enrique Ramírez, así como integrantes del Consejo Universitario, directoras y directores de dependencias nicolaitas y público en general, la rectora sostuvo que el homenajeado ha sabido edificar con valores. Refirió que en la UMSNH se concibe que el verdadero liderazgo se mide por la capacidad de transformar el entorno:
Ávila se pronunció por fortalecer la triple inclusión educativa, que —dijo— se consolida cuando la academia, el gobierno y los corporativos empresariales se acrisolan para generar desarrollo local. Destacó el impacto educativo que se genera a través de las múltiples razones por las que la casa de estudios reconoce al ingeniero Enrique Ramírez, y agradeció que, a través de sus empresas, brinde miles de empleos dignos a michoacanos formados en la UMSNH.
La rectora indicó que la paz no se decreta: se construye y se edifica con dos pilares, que son la educación y el empleo. Afirmó que la Universidad Michoacana ve en el ingeniero Enrique Ramírez Villalón un aliado portador de ejemplaridad para que la revolución de las conciencias y la justicia social sean una realidad tangible.
En este marco, el ingeniero Enrique Ramírez Villalón agradeció a la rectora Yarabí Ávila y al Consejo Universitario esta distinción. Precisó que hace 65 años inició sus estudios de Licenciatura en Ingeniería Civil en la UMSNH:
También manifestó su agradecimiento a su esposa, hijos, hermanos, nietas y nietos, y a toda su familia:
Tras compartir la historia de la empresa que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un referente, indicó que hoy en día Cinépolis cuenta con siete mil salas, más de 33 mil colaboradores y presencia en 18 países del mundo, siendo la tercera cadena más grande a nivel internacional en número de salas y la número uno en asistentes.
Ramírez Villalón manifestó su agradecimiento a las y los maestros que han pasado por su vida y, de manera especial, recordó a su padre, quien —afirmó— le enseñó el valor del trabajo duro y también la importancia de dotarse de gente talentosa.
“Nosotros, añadió, seguimos apostando por esta ciudad y por este estado. Honremos el pasado trabajando en el presente para tener un mejor futuro. Gracias por devolverme con este momento una parte importante de mi pasado con esta toga, birrete y este Doctorado que tanta alegría hoy me dan frente a las personas más importantes de mi vida. A veces basta un instante para cambiarlo todo; hoy, este premio es ese instante, y lo recibo con el corazón agradecido y los ojos puestos en las historias que aún faltan por contar. Larga vida a nuestra querida Universidad Michoacana”.
Durante el acto, el secretario general Javier Cervantes Rodríguez indicó que la UMSNH reconoce al ingeniero Enrique Ramírez como empresario, pero también como ser humano, como el hombre de familia y el michoacano que jamás olvidó su origen:
RPO