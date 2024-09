En gobierno de Bedolla se han asignado 3 mil 400 plazas a nuevos docentes: SEE

Con estas nuevas asignaciones se ha logrado atender la necesidad de docentes en diversas regiones del estado, permitiendo que más niñas y niños tengan acceso a una educación de calidad. Dando prioridad en atención a las escuelas ubicadas en zonas marginadas, a fin de brindar equidad educativa.

“Les pedimos a las y los jóvenes que permanezcan en las escuelas que seleccionaron, deben pasar al menos dos años para que puedan solicitar algún cambio, no se dejen engañar, los movimientos de personal se hacen únicamente bajo participación en la convocatoria que sale periódicamente, no se pueden realizar por terceras personas”, reiteró la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

AVL