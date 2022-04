En examen de admisión a normales "nada es por debajo del agua": SEE

"Tampoco es una reunión informal, estaban autoridades federales, todo se dio en el marco de la reunión, sí hicieron algunas propuestas, por ejemplo que si en el Ceneval se iban a incluir los estudios socioeconómicos, a los de educación física cómo se les iba hacer la evaluación física, cuestiones como esas, nada es cuestionado por debajo del agua, se hicieron algunas propuestas que el examen fuera por otras instancias, pero hasta ahí quedó la conversación", explicó.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal sostuvo que esa plática no fue una negociación, pues solamente escucharon las inquietudes que tienen los estudiantes sobre la aplicación del Ceneval.

"No fue negociación, fue una reunión en la Ciudad de México con el maestro Gamaliel y su grupo, donde se atendieron todos estos temas, el primero el de los pagos, el segundo de eventuales y escuelas integrales, algunas otras cuestiones, ahí estaban algunos muchachos, que primero querían que se les atendiera nuevamente, yo les pregunté directamente si se querían evaluar o no, ellos decían que sí, pero no con Ceneval, solicitaban una reunión con Ceneval, que es una institución muy formal que no está a negociación los contenidos del examen y tampoco los bloques, creo que todo mundo lo sabemos", enfatizó.

Consideró que el que se haya filtrado esa plática con los representantes de la ONOEM "es una cuestión de desestabilizar esa toma de decisión, que da transparencia, que da confianza y estabilidad, no sólo al gobierno, sino a los estudiantes que se van a ganar un espacio y que representará su trabajo".

Insistió en que las decisiones que se toman en la Secretaría de Educación no son a la ligera, pues hay una reunión semanal con el gobernador y un gabinete del Sector Educativo, para saber cuáles son los temas urgentes a resolver.

Reiteró que la evaluación para la admisión a las escuelas normales debe realizarse por una institución como el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), ya que dará certeza que no habrá corrupción.

RYE