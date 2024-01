En el primer trimestre del año, escuelas deberán contar con unidad de atención a la violencia: IEMSySEM

"Cuando hay instrucciones de este tipo no son como las llamadas a misa, son instrucciones que deben cumplirse, quien no lo haga estará incurriendo en una falta y lo vamos a trabajar. No hay un tiempo límite que se nos haya impuesto, más bien es la meta que nosotros tenemos, es que en el primer trimestre del año estén todos los planteles cubiertos con estos espacios y con el personal atendiendo", dijo.

En ese sentido, Sosa Olmeda explicó que no es necesario que las instituciones educativas modifiquen su estructura, ya que las unidades pueden conformarse con el mismo personal existente, solamente realizando los ajustes pertinentes, tal como se hizo en el instituto que ya cuenta con su unidad.

"Ya existe el personal capacitado para atender esto, estamos hablando de psicólogos, de gente que tiene formación en ese sentido para ser el primer respondiente, entonces tampoco es una situación compleja de contratar personas, ya que no se tiene presupuesto, es reorganizarse como lo hicimos en el instituto, con el mismo presupuesto y el mismo tamaño de estructura ya tenemos nuestra unidad", agregó.

La directora recordó que el IEMSySEM modificó su estructura orgánica para crear una unidad de atención y de erradicación de cualquier tipo de violencia. Con la reorganización interna la unidad cuenta con un espacio físico, es decir, su propia oficina, en donde la gente llega a denunciar. Apuntó, ya algunos planteles de diversas instituciones educativas lo han empezado a replicar, sin embargo, es necesario que todas las instituciones cuenten con su unidad.

Mariana Sosa agregó que también ya se firmó el marco normativo que instruyó la federación para nivel medio superior sobre los protocolos para la atención de violencia, el cual ya se bajó a todas las instituciones.

rmr