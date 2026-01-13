En el deporte nicolaita, alcanzamos la gloria: Yarabí Ávila

Ávila recordó que en el año 2023, cuando inició la presente administración, únicamente se obtuvieron tres medallas en la Universiada Nacional, y en 2025 se logró llegar a los 26 metales, de los cuales seis fueron de oro, cuatro de plata y 16 de bronce. “Eso habla del amor y el compromiso por el deporte”.

De igual forma, compartió que durante el tercer año de gestión se construyó una nueva cancha de fútbol 7 y se remodeló el Estadio Universitario “Hidalgo, el Zorro Nicolaita”, con la instalación de cinco mil 24 butacas, “además de otras cuestiones que se han estado realizando para que haya mayor seguridad al momento de que vayamos a ver los partidos y seguir reforzando nuestra identidad nicolaita, porque el deporte nicolaita no es pasatiempo, es identidad, es disciplina, es orgullo para todas y todos nosotros”.

La rectora señaló que, si bien se han tenido avances y logros importantes, también consideró que hace falta fortalecer mucho más este rubro porque es parte de la formación integral. “En el deporte se aprenden muchas cuestiones, desde tomar decisiones, la disciplina, el trabajo en equipo, por mencionar algunas, así que continuaremos impulsándolo. Actualmente, de nuestros 57 mil estudiantes, señalar que tenemos 161 atletas de alto rendimiento me parece una cantidad pequeña, pero ahí trabajar en equipo es fundamental para seguirlos impulsando”.