Emiten posicionamiento involucrados en tema de permanencia en el Consejo Universitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el viernes 19 de agosto, Javier Cervantes Rodríguez, secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), expusiera que tres egresados de distintos programas académicos se habían amparado legalmente para continuar como representantes de los alumnos al interior del Consejo Universitario, involucrados en este tema emitieron un posicionamiento al respecto.

En un primero momento señalan que no son tres, sino cinco las personas que se ampararon. Se trata de: María Fernanda Sánchez Aguilar, de Salud Pública; Karla Alejandra Contreras Álvarez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Yaritzi Ximena García Sánchez, de la Preparatoria número 2, “Pascual Ortiz Rubio”; Yael Darío Emiliano Lachino Alfaro, de la Escuela Preparatoria “Isaac Alfaro”; y Miguel Ángel López Juárez, de la Escuela Preparatoria “José María Morelos y Pavón”.

A través de una misiva aclaratoria, por medio de la cual solicitaron se diera a conocer su postura, expresaron que: "De acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica y al artículo 22 del Reglamento Interno del H. Consejo Universitario fuimos electos por un período de dos años. No dos años, sólo sí… o dos años a excepción de…".

Añadieron que "el reglamento es claro. Hay una gran diferencia entre elección y permanencia. Nosotras y nosotros no buscamos quedarnos solo porque sí. Estamos defendiendo nuestro derecho y el de nuestras comunidades estudiantiles. Si no están de acuerdo con la Ley, pues que se reforme, pero mientras tanto, que se respete. El Dr. Cervantes se basa en los artículos de la Ley Orgánica y del Marco Jurídico que hablan de la elección, y nosotras y nosotros ya no estamos participando para ser electos, ya fuimos electos por voto directo por nuestra comunidad".

Sostienen que "hubo un incumplimiento del debido proceso, ya que la notificación que recibimos fue de forma electrónica y sin derecho a réplica. Ni siquiera la toma de protesta que les hicieron a los suplentes fue de acuerdo al protocolo que marca el reglamento".

Destacaron que "el ser alumno regular es muy ambiguo, ¿Cuándo dejamos de ser alumnos? Aún no estamos titulados, algunos otros siguen estudiando, y en el caso del servicio social, el Reglamento General de Servicio Social es muy claro, en el artículo 25 del reglamento antes mencionado dice que ‘El alumno interesado en presentar su servicio social deberá…’, entonces, volvemos a preguntar, ¿cuándo dejamos de ser alumnos?".

Subrayan que "de acuerdo a la Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario no fueron 5 alumnos a los que se les dio el reconocimiento, fueron 3. Nosotras y nosotros no fuimos porque no quisiéramos, no fuimos porque ese día por la mañana nos llamaron para decirnos, y cito textualmente: ‘Ya no forman parte del Consejo Universitario, no es necesario que asistan...".

Comentaron que "los Consejeros Universitarios suplentes sólo entrarían en funciones si los Titulares no pueden presentarse, y si se respeta nuestro nombramiento, no hay necesidad de que se presenten y mucho menos de que se tengan que amparar ya que a ellos no se les ha vulnerado ningún derecho".

Mientras que "ser Consejero Universitario Alumno es un cargo Honorable, ninguno de nosotros hemos recibido un pago o algún tipo de remuneración por hacer nuestro trabajo. Hacemos lo que hacemos por amor a nuestra Universidad y a nuestra comunidad estudiantil".

Enfatizaron que "confiamos en que las autoridades correspondientes harán un gran trabajo y se podrá llegar a la verdad y la justicia para la comunidad estudiantil. Agradecemos infinita e incondicionalmente el apoyo que la comunidad universitaria y sociedad nos han brindado".

Y concluyeron con que "ganemos o perdamos el amparo, sin duda alguna estaremos sentando un precedente para que en el futuro no vuelvan a suceder estos atropellos a los derechos de toda una comunidad que voto libre y conscientemente".

rmr