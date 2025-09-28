El presente y el futuro están en las aulas de Michoacán: Gaby Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gaby Molina aseguró que el esplendor de Michoacán tiene otro piso de transformación, con la unidad del pueblo de Michoacán. "Hoy estamos ante una coyuntura donde podemos llegar a ser el mejor Michoacán. Es tiempo de mujeres, sí, pero es tiempo de Michoacán también. El presente y el futuro están en las aulas de Michoacán", dijo.

La secretaria de Educación se reconoció como una mujer que sueña y trabaja por el mejor estado del país; dijo que con unidad, respeto y tolerancia se logrará que Michoacán albergue la paz, el amor y la felicidad de miles de niñas, niños y jóvenes.

En el marco del 4to informe del gobernador, Gaby Molina reconoció la visión de Alfredo Ramírez Bedolla para lograr una profunda transformación educativa, asimismo destacó el gran impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la educación, no sin antes recordar las bases que dejó en Michoacán, el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, hoy jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.