El presente y el futuro están en las aulas de Michoacán: Gaby Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gaby Molina aseguró que el esplendor de Michoacán tiene otro piso de transformación, con la unidad del pueblo de Michoacán. "Hoy estamos ante una coyuntura donde podemos llegar a ser el mejor Michoacán. Es tiempo de mujeres, sí, pero es tiempo de Michoacán también. El presente y el futuro están en las aulas de Michoacán", dijo.
La secretaria de Educación se reconoció como una mujer que sueña y trabaja por el mejor estado del país; dijo que con unidad, respeto y tolerancia se logrará que Michoacán albergue la paz, el amor y la felicidad de miles de niñas, niños y jóvenes.
En el marco del 4to informe del gobernador, Gaby Molina reconoció la visión de Alfredo Ramírez Bedolla para lograr una profunda transformación educativa, asimismo destacó el gran impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la educación, no sin antes recordar las bases que dejó en Michoacán, el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, hoy jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
Explicó que en estos cuatro años de gobierno estatal se logró la rectoría de la educación, se fortaleció institucionalmente con equipo, se rehabilitaron más de 300 espacios educativos, incluyendo campus universitarios, y con 2 mil millones de pesos, se logró infraestructura educativa, sin precedentes.
La titular de la SEE agregó que también se logró la justicia laboral para 82 mil trabajadores de la educación, conformando un corpus, uno solo, con todas las instituciones incorporadas desde preescolar a superior. Se logró la formación continua para 14 mil maestros y maestras y la tarjetización de nómina para todo el magisterio.
rmr