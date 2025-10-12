El derecho como una respuesta a los retos sociales, ambientales y digitales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La falta de acceso a la justicia limita las oportunidades económicas y debilita el crecimiento inclusivo, por lo que el derecho es fundamental para el desarrollo de México, señalan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instituciones internacionales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el derecho se encuentra entre las tres carreras con mayor demanda en el mercado laboral de México; según encuestas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el 96% de los egresados en derecho obtienen empleo poco después de graduarse.

El periódico español Cinco Días señala que, desde 2024, con la entrada de firmas globales y la expansión internacional de despachos españoles al mercado de México, existe una fuerte demanda de especialistas en derecho.