El corto de la UVAQ, "Ventura 429", llega al Festival Internacional de Cine de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una exploración por la nostalgia de la infancia, la despedida de momentos familiares y la reflexión personal son algunos de los momentos que habitan en Ventura 429, cortometraje realizado por docentes, alumnos y egresados de la UVAQ, seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Morelia 2025.

Paula Ollivier Ortiz, docente de la UVAQ y directora del cortometraje, explicó que su obra es una exploración por las memorias familiares y que es muy significativo que esté en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025.

“Este corto aborda la nostalgia y los recuerdos que se tienen de la casa de los abuelos, y de cómo estos espacios, donde se crean memorias de la infancia, pueden desaparecer algún día y cómo lo vivimos desde nuestros sentimientos”, explicó Paula Ollivier.

Ventura 429 es, además, el trabajo en equipo de estudiantes y egresados de la Licenciatura en Arte y Producción Cinematográfica de la UVAQ: el maestro Sergio Iván; los exalumnos Efrén Villa, Ximena Xolalpa y José Cano; además de los estudiantes Alexander Álvarez, Grecia Dueñas y Sofía Varela.

Crecer exige dejar algunos lugares seguros, como la casa de los abuelos, para buscar nuevos sitios y retos, como la casa propia, el desarrollo personal y profesional, una aventura, explicó la guionista del corto Ventura 429, licenciada en Literatura y en Cine.

“Los invito a ver el cortometraje, que estará en el Festival Internacional de Cine de Morelia del 10 al 19 de octubre, así como también estará en la página www.nuestrocine.mx. Vayan a verlo y apoyen el cine local”, concluyó la docente.

