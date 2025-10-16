El corto de la UVAQ, "Ventura 429", llega al Festival Internacional de Cine de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una exploración por la nostalgia de la infancia, la despedida de momentos familiares y la reflexión personal son algunos de los momentos que habitan en Ventura 429, cortometraje realizado por docentes, alumnos y egresados de la UVAQ, seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Morelia 2025.

Paula Ollivier Ortiz, docente de la UVAQ y directora del cortometraje, explicó que su obra es una exploración por las memorias familiares y que es muy significativo que esté en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025.

“Este corto aborda la nostalgia y los recuerdos que se tienen de la casa de los abuelos, y de cómo estos espacios, donde se crean memorias de la infancia, pueden desaparecer algún día y cómo lo vivimos desde nuestros sentimientos”, explicó Paula Ollivier.