El 80 por ciento de estudiantes de bachillerato continúan con la universidad en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, 80 de cada 100 estudiantes de bachillerato continúan con sus estudios universitarios tras egresar del nivel medio superior, afirmó la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmedo.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria señaló que la pandemia por Covid-19 fue un parteaguas en el ámbito educativo, ya que provocó una baja considerable en la matrícula debido a factores como salud, cuidados familiares o dificultades económicas.

Sin embargo, apuntó que en los últimos cuatro años la entidad ha logrado una recuperación, con un crecimiento sostenido en el nivel medio superior. También reconoció que aún se trabaja para que la transición del bachillerato a la universidad alcance el 100% de cobertura.

“Estamos contentos por ello, pero no conformes, porque siempre se puede estar mejor. Nos hacen falta muchos jóvenes en las aulas. Tenemos un promedio de 80 de cada 100 estudiantes que pasan de bachillerato a universidad”, comentó.