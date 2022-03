Egresados normalistas exigen basificación para 800 de ellos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- 800 son las plazas a las que la Coordinación de Egresados Normalistas de las generaciones 2019, 2020 y 2021 busca acceder, por lo que han mantenido las protestas, indicó una de las voceras, quien no reveló su nombre.

En rueda de prensa durante un bloqueo vial en la avenida Francisco I. Madero, la vocera comentó que se reunieron con la titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), Adela Piña, pero consideró que la reunión fue “estéril”, ya que no lograron su objetivo.

Es de recordar que el secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Poder de Base, Benjamín Hernández, hizo referencia a tal reunión en la que se habría pactado una nueva junta con el grupo magisterial, la Usicamm federal y su homóloga estatal.

No obstante, al preguntarles sobre esta reunión, no descartaron acudir a ella, pero aclararon que buscan una “mesa resolutiva” en la que sean atendidas sus peticiones y no sólo ser escuchados.

Finalmente, llamaron al gobierno del estado realizar el pago de los docentes eventuales a los que no se les ha realizado el pago por el trabajo devengado.

