Egresados de normales privadas, fuera de asignación de plazas: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La convocatoria para la asignación de plazas no contempla a los egresados de las escuelas normales privadas por falta de espacios y para evitar un problema más adelante, explicó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Yarabí Ávila.

“No, por supuesto que no, no hay michoacanos de segunda, simplemente las decisiones se toman en el afán de prevenir problemas en un futuro. ¿Qué quiere decir esto?, para lanzar una convocatoria no podemos tomar las decisiones a la ligera, como decir, la hacemos abierta o cerrada, se analizan los espacios que tenemos disponibles para la convocatoria”, puntualizó.

Comentó que actualmente la Secretaría de Educación en el Estado tiene 360 espacios disponibles para la asignación de plazas, las cuales se priorizan para las escuelas normales públicas, esto para evitar movilizaciones por parte de los egresados de estos planteles educativos.