Egresado del Tec de Morelia obtiene beca para estudiar doctorado en Estados Unidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eliot Jiménez Ortega egresado de Ingeniería Eléctrica y de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Morelia, orgulloso de su Alma Mater fue seleccionado por la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) para continuar sus estudios de Doctorado durante los próximos tres años en la Unión Americana.

En la Ciudad de México, Jiménez Ortega recibió la Constancia de Becario de Fulbright-García Robles 2022 para estudio de doctorado; a dicha ceremonia acudió el director del TecNM Campus Morelia, José Luis Gil Vázquez, quien felicitó al egresado “Pony” por ese logro. Eliot destacó que en su estancia en el Tecnológico de Morelia recibió apoyo e inspiración de sus profesores, especialmente mencionó al Dr. Manuel Madrigal Martínez, quien fue su asesor desde la licenciatura y maestría.

Jiménez Ortega es originario de Ciudad Altamirano Guerrero y llegó a la capital michoacana junto con su familia en busca de mejores oportunidades cuando apenas tenía 10 años; después de un gran esfuerzo de sus padres quienes son profesores de educación básica en el medio rural, asegura que desde que estudió la preparatoria se inscribió en los cursos de inglés que ofreció el Tecnológico de Morelia, con la visión de estudiar el nivel profesional en esta Casa de las Ingenierías.

En 2012, ingresó a Ingeniería Eléctrica y aunque asegura que al principio no se sentía motivado, conoció al Dr. Madrigal, quien fue su asesor y lo inspiró para concluir su licenciatura e impulsarlo para buscar oportunidades que le permitieran continuar con su maestría y doctorado.

Durante sus estudios de licenciatura, gracias a un bono económico que su madre recibió y de la beca Roberto Rocca acudió a una estancia de investigación en Technische Universität Dresden, Alemania; posteriormente, aplicó para la convocatoria para el doctorado en la Unión Americana y fue aprobado en cinco universidades de ese país; finalmente decidió inscribirse en el Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Computacional en The University of Texas at Austin, donde será asesorado por el investigador Surya Santoso en la línea Integración de energías renovables en redes de distribución y de transmisión.