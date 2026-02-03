Educar es servir, civilizar y evangelizar, señala Rectora de la UVAQ en el 46 Informe Institucional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Maestra Lydia Nava, Rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, presentó el 46 Informe Institucional, en el que destacó los logros más sobresalientes del último año en cuatro pilares estratégicos: Excelencia Académica, Formación Integral, Vinculación Global y Desarrollo Institucional.

“Seguimos caminando en unidad, inspirados en el ejemplo del Venerable Vasco de Quiroga, seguros de que educar es servir, civilizar y evangelizar; de que el conocimiento adquiere su verdadero sentido cuando transforma vidas, dignifica a la persona y la conduce hacia Dios, uniendo la razón con la fe. Porque en la UVAQ crecemos, aprendemos y servimos juntos”, señaló la Rectora de la UVAQ.