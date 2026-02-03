Educar es servir, civilizar y evangelizar, señala Rectora de la UVAQ en el 46 Informe Institucional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Maestra Lydia Nava, Rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, presentó el 46 Informe Institucional, en el que destacó los logros más sobresalientes del último año en cuatro pilares estratégicos: Excelencia Académica, Formación Integral, Vinculación Global y Desarrollo Institucional.
“Seguimos caminando en unidad, inspirados en el ejemplo del Venerable Vasco de Quiroga, seguros de que educar es servir, civilizar y evangelizar; de que el conocimiento adquiere su verdadero sentido cuando transforma vidas, dignifica a la persona y la conduce hacia Dios, uniendo la razón con la fe. Porque en la UVAQ crecemos, aprendemos y servimos juntos”, señaló la Rectora de la UVAQ.
La excelencia académica, el servicio a la sociedad y el crecimiento institucional son algunas de las metas rumbo a los primeros 50 años de la UVAQ, inspirados en el humanismo del Venerable Tata Vasco, comentó la Rectora.
“Cada ciclo en la UVAQ es una historia viva de fe, de esfuerzo y de transformación. En cada aula, en cada proyecto, en cada rostro, late el espíritu que desde hace más de cuatro décadas nos impulsa a formar personas integralmente, inspirados en el humanismo cristiano de Don Vasco de Quiroga, para que sean auténticos agentes de cambio comprometidos con el bien común”, señaló.
“Desde su nacimiento, la Universidad no ha estado sola. Surgió de un anhelo y ha sido siempre acompañada por la sociedad de Morelia. Sus contribuciones, la solidaridad de muchos sectores y la aportación humana del equipo fundador y los docentes que se integraron en aquél entonces impartiendo clases sin remuneración, marcaron un rumbo y un destino. A ellos nuestro recuerdo y agradecimiento”.
"Para todos sin distinción, muchos de quienes han hecho posible esta realidad, aquí presentes. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga", concluyó la Rectora al finalizar el 46 Informe Institucional de la UVAQ.
