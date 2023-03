Educación Media ha atendido casos de acoso, pero se requieren denuncias: Mariana Sosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer un supuesto caso de violencia sexual en el Tecnológico de Tacámbaro hacia una maestra, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmedo, indicó que se le ha dado seguimiento al tema, pues incluso se han reunido con la docente afectada y con el director.

“Hemos estado en conocimiento de este tema desde hace tiempo, yo personalmente he estado en la institución, me he reunido con la maestra que ha estado alzando la voz, con compañeros de ella, de otra fracción sindical, con el propio director, las cosas han sido atendidas”, argumentó.

En entrevista con medios de comunicación, la directora del instituto subrayó que si bien con la dependencia le han dado seguimiento y se han involucrado otras áreas de gobierno, es necesario que la víctima presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, para poder concluir el proceso.