Educación con valores fortalece el futuro de Pátzcuaro: Julio Arreola

En su mensaje, el presidente municipal destacó que la educación es una de las bases más importantes para el desarrollo social y el fortalecimiento del municipio, y reconoció el esfuerzo diario del personal docente y directivo por entregar a la sociedad jóvenes preparados, responsables y con principios sólidos.

Julio Arreola reiteró que su gobierno mantendrá una relación cercana y de colaboración con las instituciones educativas, convencido de que apoyar la educación es apostar por un mejor futuro para Pátzcuaro y para las nuevas generaciones que hoy se están formando en las aulas.

