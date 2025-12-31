Donar también se aprende: Profeco promueve la cultura de la donación en la infancia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar valores como la solidaridad, la empatía y el consumo responsable desde la infancia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de recomendaciones para inculcar en niñas y niños la cultura de la donación, especialmente durante la temporada decembrina.

La dependencia federal destaca que la donación de juguetes, ropa y calzado en buen estado es una forma de llevar alegría a otras niñas y niños que, por diversas circunstancias, no reciben obsequios en estas fechas.

Profeco recomienda involucrar a las y los pequeños del hogar en el proceso de selección de los artículos que pueden donar, con el fin de que comprendan la importancia de compartir y dar una segunda oportunidad a los objetos que ya no utilizan.

De acuerdo con la publicación, estos son algunos pasos sencillos para fomentar la donación:

Separar juguetes y ropa: Guardar aquellos objetos que siguen siendo del agrado de las niñas y niños y apartar los que ya no usan o necesitan. Revisar su estado: Asegurarse de que los juguetes estén limpios, completos y en buen estado de funcionamiento. Aquellos que estén rotos o incompletos no son aptos para donación. Buscar centros de donación: Localizar fundaciones, asociaciones o centros comunitarios que reciban juguetes, ropa o zapatos. También se sugiere preguntar en las escuelas, ya que suelen organizar colectas solidarias.

Además, se recomienda invitar a amigas, amigos y familiares a participar para realizar una donación conjunta, fortaleciendo el sentido de comunidad.

